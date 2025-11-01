ড্যাফোডিলের ক্ষমা চাওয়াসহ সিটির শিক্ষার্থীদের ৬ দাবি

ড্যাফোডিলের ক্ষমা চাওয়াসহ সিটির শিক্ষার্থীদের ৬ দাবি
ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়কে দায় স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়াসহ ৬ দফা দাবি তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে সিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিরুলিয়ার খাগান এলাকায় সিটি ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ক্যাম্পাসে এ সংবাদ সম্মেলন করে দাবিগুলো জানান সিটি ইউনিভার্সিটির সাধারণ শিক্ষার্থীরা।
সংবাদ সম্মেলন, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে এ অগ্নিসন্ত্রাস লুটপাট ও মিথ্যাচারের দায় স্বীকার করে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, হামলায় আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় ও ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত সিটি ইউনিভার্সিটির অবকাঠামো ও বিনষ্ট পরিবহন সমূহের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীসহ যারা সরাসরি এ ধ্বংসযজ্ঞে জড়িত সুস্পষ্ট তদন্তের মাধ্যমে তাদের আইনি ব্যবস্থা ও ছাত্রত্ব বাতিল করতে হবে,এ ঘটনায় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাসোসিয়েশনের (এপিইউবি) সভাপতি সবুর খানের নীরবতা ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের জন্য তার অপসারণ দাবি তুলেন তারা।
এছাড়া হামলার রাতে সহযোগিতা চাওয়ার পরও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে তার কারণ খতিয়ে দেখতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার দাবিও তুলেন শিক্ষার্থীরা।
এসময় শিক্ষার্থীরা হামলার ঘটনা বর্ণনা করে বিভিন্ন ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন। তাদের দাবিগুলো দ্রুত পূরণ করে ও শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ইউজিসির প্রতি আহ্বান জানান সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা।
এর আগে ২৬ অক্টোবর থুতু ফেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়ায় সিটি ইউনিভার্সিটি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। রাতভর চলা সংঘর্ষে আহত হয় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনা ও পরিবহন। পরে এ ঘটনায় সাভার মডেল থানায় পৃথক মামলা করেন উভয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
