জকসুর গঠনতন্ত্র ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের বিলি করলো ছাত্রশিবির

জকসুর গঠনতন্ত্র ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের বিলি করলো ছাত্রশিবির
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জকসু) গঠনতন্ত্র বই আকারে প্রকাশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি পালন করে ছাত্রসংগঠনটি।
জানা যায়, মোট ২ হাজার কপি গঠনতন্ত্র ছাপানো হয়েছে। এর মধ্যে আজ ২০০ কপি বিতরণ করা হয়।
এ বিষয়ে জবি শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, জকসুর গঠনতন্ত্রের যে বিধিমালা রয়েছে, তা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে বই আকারে প্রকাশ করেছি। সেগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপহার হিসেবে বিতরণ করেছি। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, একজন সম্পাদক বা ভিপি প্রার্থী নির্বাচিত হলে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী- সে বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যেন জানতে পারেন। আমরা শিক্ষার্থীদের এটাও জানিয়েছি, গঠনতন্ত্র ভালোভাবে পড়ে যদি কারও কোনো মতামত থাকে, তাহলে আমাদের জানাতে পারেন। আমরা প্রশাসনকে তা অবহিত করবো।
এর আগে গত ২৯ অক্টোবর সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে জকসু নির্বাচনের জন্য পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জুলফিকার মাহমুদ এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আনিসুর রহমান।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম ছাত্রসংসদ নির্বাচন পেতে যাচ্ছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
