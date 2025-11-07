  2. ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭৪ শিক্ষক-শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের শিক্ষার্থীদের তিন বছরের এবং শিক্ষকদের পাঁচ বছরের ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষদের পাঁচটি বিভাগের মোট ৪৪ শিক্ষার্থীকে ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ এবং স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধের জন্য ৩০ শিক্ষক ২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পান।

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি ছিলেন। ডিনস অ্যাওয়ার্ড বক্তা ছিলেন বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমেদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য নিয়াজ আহমদ বলেন, ‘মেধাকে মূল্যায়ন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একই সঙ্গে অভিভাবকদেরও আমরা সঙ্গে রাখতে পেরেছি। আসলে আপনারাও আমাদেরই অংশ।’

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘মেধার অন্যতম ভিত্তি হলো পরিশ্রম। মনে রাখতে হবে, সাফল্যের পেছনে অনেকের অবদান থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের যে পরম্পরা তা তোমরা ধরে রেখেছ। এটাই আমাদের গর্ব। তবে মনে রাখতে হবে অহংবোধ যেন আমাদের মধ্যে জাগ্রত না হয়।’

উপাচার্য আরও বলেন, ‘অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা পড়াশোনাকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দিতে পেরেছি। তবে পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারকেও সময় দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও শিক্ষাজীবনের ভারসাম্যই ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধ করবে।’

