পাবিপ্রবি ফটোগ্রাফিক সোসাইটির দায়িত্ব নিলেন মাহিন-লিরা

পাবিপ্রবি ফটোগ্রাফিক সোসাইটির দায়িত্ব নিলেন মাহিন-লিরা
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সভাপতির হিসেবে পরিসংখ্যান বিভাগের ফিযজুল মাহিন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্থাপত্য বিভাগের মাহদিয়া ফারহানা লিরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াজেদ মিয়া ভবনের গ্যালারি-২ তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৪র্থ কার্যনির্বাহী কমিটির কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সাবেক সভাপতি আবু জুবায়ের নাইম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সায়েদ সাইমুন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের কর্মকর্তা ইমরান খান।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নবনির্বাচিত কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামিল আহমেদ।
