ইকবাল ও নজরুলকে নিয়ে ঢাবিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু ৯ নভেম্বর

ইকবাল ও নজরুলকে নিয়ে ঢাবিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু ৯ নভেম্বর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘জাতীয় জাগরণে ইকবাল ও নজরুল ইসলামের ভূমিকা’ শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও মুশায়েরা। ঢাবির ঐতিহ্যবাহী উর্দু বিভাগ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থটের (বিআইআইটি) যৌথ উদ্যোগে আগামী ৯ ও ১০ নভেম্বর এ সম্মেলন হবে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) ঢাবি সাংবাদিক সমিতিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ড. মুহম্মদ গোলাম রব্বানী।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ আয়োজনে বাংলাদেশসহ ২২টি দেশের অধ্যাপক, কবি ও গবেষক অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, মিশর, কানাডা, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ইরান, তুরস্ক, নেপাল, মালয়েশিয়া, মরিশাস, জাপান ও রাশিয়া।
দুই দিনব্যাপী সম্মেলনে মোট ১৮টি সেশনে ১২৭টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। প্রথম দিন দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান কবিদের অংশগ্রহণে হবে মনোমুগ্ধকর মুশায়েরা ও গজল সন্ধ্যা।
সম্মেলনের সেশনগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনসহ মোট চারটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে।
বিশেষজ্ঞদের মধ্যে থাকছেন পাকিস্তান থেকে ড. ফাতেমা হাসান ও ড. হুমায়রা ইশফাক, জার্মানি থেকে সরওয়ার গাযালী, মিশর থেকে অধ্যাপক কাজী আহমদ আব্দুর রহমান, ইংল্যান্ড থেকে আমীর মেহেদী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে গাওছিয়া সুলতানা নুরী, ভারত থেকে অধ্যাপক খাজা মুহাম্মদ ইকরামুদ্দীন, অধ্যাপক আসলাম জামশেদপুরী ও কবি আফজাল মুঙ্গলুরীসহ অনেকে।
উর্দু বিভাগের চেয়ারম্যান মো. গোলাম মাওলার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি এবং বিআইআইটির চেয়ারম্যান ড. মো. আব্দুল আজিজ ও দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও উর্দু বিভাগের অধ্যাপক গোলাম রব্বানী জানান, এ আয়োজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইকবাল ও নজরুলের চিন্তা ও দর্শনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।
