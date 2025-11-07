আন্তবিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু

আন্তবিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত ‘আন্তবিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৫’ শুরু হয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সাভারের সিসিডিবি হোপ সেন্টারে তিন দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত এ আবাসিক প্রতিযোগিতা চলবে ৬ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত।
প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ৫০ হাজার টাকা, রানারআপ দলকে ৩০ হাজার টাকা ও সেরা বিতার্কিককে ১০ হাজার টাকা পুরস্কারসহ ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হবে। এছাড়া এবারের সেরা আটটি দল আগামী বছরের প্রতিযোগিতায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।
টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সারাদেশের ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক দল এবং বিচারকমণ্ডলীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন বলে উল্লেখ করেন ইফতেখারুজ্জামান।
তিনি বলেন, বিতর্কের অন্যতম মূল্যবোধ হলো পরমতসহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, অন্যের অভিমত ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন। দ্বিমত থাকলে যুক্তির মাধ্যমে তা খণ্ডন করাই বিতর্কের মূল শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এ মূল্যবোধগুলো প্রায় অনুপস্থিত।
টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, বিতর্ক আমাদের শেখায় সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিকতা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা শ্রেণিপেশা নির্বিশেষে সবাই সমান- এই বোধে উজ্জীবিত হওয়া দরকার। সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তরুণ প্রজন্মকেই এ মূল্যবোধ ধারণ ও চর্চা করতে হবে।
ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তরুণরাই এ আন্দোলনের চালিকাশক্তি। বিতার্কিকরা নিজেরা যেমন দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন, তেমনি অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবেন।
এ বছর প্রতিটি বিতর্ক দল ও বিচারক প্যানেলে অন্তত একজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম কারণ হলো নারী-পুরুষ সমতাবোধের অভাব। সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা সেই মূল্যবোধের চর্চা জোরদার করতে চাই।
