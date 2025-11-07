আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে না: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে না: ব্যারিস্টার ফুয়াদ
ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, ইতিহাসের পরম্পরা বারবার প্রমাণ করেছে, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে না। আওয়ামী লীগ হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে ডাকসুর উদ্যোগে ‘জনতার নয়া রাজনীতির আকাঙ্ক্ষা: বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।
আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফুয়াদ আরও বলেন, ‘পশ্চিমা দেশগুলোতে যেখানে গণতন্ত্র কাজ করে, সেই জায়গাতেও তারা রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দেয়, তারা প্রতিষ্ঠানকেও নিষিদ্ধ করে দেয়।
আওয়ামী লীগের জন্ম হচ্ছে আজন্ম পাপ এবং আমাদের নিরাপত্তার হুমকি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের জন্মটাই বাংলাদেশের জন্য একটা প্রতিবন্ধকতা, যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ক্ষতি করবে। এটাই তার ব্লাড ফ্লো। এটাই তার পলিটিক্যাল ডায়ালিসিস।’
এসময় ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, “বিপ্লব ও সংহতি দিবস আমাদের শেখায় আমাদের শত্রু কারা এবং আমাদের মিত্র কারা। কিন্তু আমাদের শত্রু ও মিত্রকে চিনতে ভুলে যাই। আমরা দেখতে পেয়েছি, বিপ্লব সংহতি দিবসে বন্দি সিপাহী জনতা একসঙ্গে নেমে তারা স্লোগান দিয়েছিল— ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘গোলামি না আজাদি, আজাদি আজাদি’।”
সাদিক কায়েম বলেন, ‘শহীদ জিয়ার অবদান আজকের এই বাংলাদেশ। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে গণমানুষের জন্য কাজ করতে হয়। কীভাবে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হয়, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত অখণ্ডতা রক্ষা করতে হয়, কীভাবে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শহীদ জিয়াকে যারা দানব আকারে হাজির করেছেন, শহীদ জিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে যারা ব্যঙ্গাত্মক করেছেন, তাকে মিলিটারি রোলার হিসেবে সাজিয়েছেন; তারাই আজকে বিএনপির বড় বড় বন্ধু সাজার চেষ্টা করছেন। যারা বাংলাদেশে গুম, খুন, আয়নাঘর, শাহবাগ কায়েম করার মাধ্যমে দেশের সব সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন, সেই কালচারাল ফ্যাসিস্টরাই আজকে বিএনপির বড় বড় বুদ্ধিজীবী।’
