জাবিতে শিবিরের কাওয়ালি সন্ধ্যা

জাবিতে শিবিরের কাওয়ালি সন্ধ্যা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রশিবিরের সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘নিমন্ত্রণ সাংস্কৃতিক সংসদ’র উদ্যোগে কাওয়ালি সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বাদ মাগরিব বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনা করেন সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ বগুড়া, নিমন্ত্রণ সাংস্কৃতিক সংসদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জনপ্রিয় নাশিদ শিল্পী গাজী আনাস রাওশান ও হ্যাভেন টিউন।
আয়োজনে ছিল হামদ ও নাত, একক গান, কাওয়ালি এবং অভিনয়। মো. ফারুকের নেতৃত্বে দুটি অভিনয় দল এবং আবৃত্তিকার হিসেবে মুকুল হোসেন উপস্থিত থাকবেন।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কাজী মারুফ বলেন, ‘আয়োজনটি অনেক ভালো ছিল। আশা করি এ ধরনের কার্যক্রম সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে আয়োজন করবে।’
শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও নিমন্ত্রণ সাংস্কৃতিক সংসদের চেয়ারম্যান রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা চাচ্ছি ক্যাম্পাসে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধি পাক। ক্যাম্পাসে একটা সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকুক। তারই অংশ হিসেবে এ আয়োজন।’
