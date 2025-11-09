সংঘর্ষ এড়াতে ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে ‘শান্তি চুক্তি’

সংঘর্ষ এড়াতে ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে ‘শান্তি চুক্তি’
রাজধানীর ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে মৌখিক ‘শান্তি চুক্তি’ হয়েছে। এতে দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সংঘর্ষে না জড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা কলেজের শহীদ আ. ন. ম. নজীব উদ্দিন খান খুররম অডিটরিয়ামে এই মৌখিক শান্তি চুক্তি হয়।
এসময় আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের অডিটরিয়ামে প্রবেশ করলে তাদের গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করে নেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। এসময় ‘ঢাকা কলেজ-আইডিয়াল কলেজ ভাই ভাই, মোদের মধ্যে বিভেদ নাই’, ‘আমরা আমরা ভাই ভাই’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।
শান্তি চুক্তির সময় ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর পারভীন সুলতানা হায়দার, ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোবাচ্ছের হোসেন, নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হকসহ দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং দুই শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
