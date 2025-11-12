  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
৫০৪ গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে রাবিতে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ১৪ নভেম্বর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) বিজ্ঞান অনুষদের আয়োজনে ২য় বারের মতো আয়োজিত হচ্ছে ‘রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। আগামী ১৪-১৫ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান কনফারেন্সের অর্গানাইজার কমিটির সেক্রেটারি, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাইদুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন এবং উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) প্রফেসর ড. মো. ফরিদ উদ্দিন খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. নাসিমা আখতার।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, এ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাড়াও বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত গবেষকগণ তাদের নিজ নিজ গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করবেন। কনফারেন্সে ৫০৪টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে, যার মধ্যে ২২৭টি মৌখিক এবং ২৭২টি পোস্টার পেপার এবং ৫টি কি-নোট স্পিচ উপস্থাপন করা হবে।

এতে কি-নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যুক্তরাজ্যের ডারহাম ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক স্টুয়ার্ড ক্লার্ক, প্রফেসর এমেরিটাস ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য ড. শাহজাহান খান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রফেসর এমেরিটাস এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুর রশিদ এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধ্যাপক ড. মো. সাইদুর রহমান।

কনফারেন্সে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও পুরস্কার প্রসঙ্গে আয়োজক কমিটির সেক্রেটারি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘এই কনফারেন্সে অন্তত চার শতাধিক শিক্ষার্থী তাঁদের গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে আমরা একটি ‘বেস্ট স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ প্রবর্তন করেছি, যেখানে ৯টি ক্যাটাগরিতে ৯ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হবে এবং তাদের সার্টিফিকেটও প্রদান করা হবে।

