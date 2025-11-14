ছাত্রদের যৌন হয়রানির অভিযোগে ঢাবি অধ্যাপক আটক

ছাত্রদের যৌন হয়রানির অভিযোগে ঢাবি অধ্যাপক আটক
দীর্ঘদিন পুরুষ শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এরশাদ হালিমকে আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে রাজধানীর শেওরাপাড়ায় নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। বর্তমানে তাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বলেন, উনাকে (ড. এরশাদ হালিমকে) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে। যেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন না, তাই এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছি।
এর আগে রসায়ন বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে ড. এরশাদ হালিমের বিকৃত যৌনাচারের শিকার শিক্ষার্থীদের পক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তারা ড. এরশাদ হালিমের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে অভিযোগ তোলেন।
এছাড়া, রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী এ কে এম সুমন ফেসবুকে ড. এরশাদ হালিমের ওপর অভিযোগ তুলে একটি পোস্ট করেন। যেখানে পরিচয় গোপন করে দুইজন অভিযুক্তের বক্তব্য দেওয়া হয়।
