মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু
মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে (স্ট্রোক) সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আল আমিন নামে ওই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়ন করছিলেন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। আল আমিন বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন নয়াবাজার এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তাদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ইসহাক মিয়া বিষয়টি মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে অধ্যাপক ইসহাক মিয়া বলেন, ‘কয়েক দিন ধরে আল আমিন হতাশায় ভুগছিলেন। বুধবার রাতে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করলে পরিবার ও সহপাঠীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে পরীক্ষায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের বিষয়টি জানা যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।”
ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ইফতে খাইরুল আমিন বলেন, ‘আল আমিন তার মায়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের একটি এলাকায় থাকতেন। তার মা–বাবা জানিয়েছেন, আল আমিন স্ট্রোক করেছিলেন। এরই মধ্যে তার মরদেহ পরিবারের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে।’
