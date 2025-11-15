ঢাবিতে শিবিরের ‘ক্যারিয়ার গাইডলাইন সেমিনার’

ঢাবিতে শিবিরের ‘ক্যারিয়ার গাইডলাইন সেমিনার’
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা নবাগত শিক্ষার্থীদের জন্য দিনব্যাপী ‘ক্যারিয়ার গাইডলাইন সেমিনার’ আয়োজন করে। সেমিনারে প্রতিপাদ্য ছিল ‘স্বপ্নের ক্যাম্পাসে স্বপ্নের ক্যারিয়ার’।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) টিএসসি অডিটোরিয়ামে তিন পর্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন অনুষদের শতাধিক নবাগত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।
সকাল ১০টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রথম সেশন শুরু হয়, যেখানে কলা, চারুকলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নবীন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সেশনে ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, দক্ষতা বিকাশ, ভবিষ্যৎ পেশাগত প্রস্তুতি ও নেতৃত্বগুণ বিষয়ে প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. বেলাল হুসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জুবায়ের মোহাম্মদ এহসানুল হক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শিশির মনির।
বক্তব্যে অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেওয়া বিষয়টি আমাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলে। কারণ, এই ক্যাম্পাসেই শিক্ষার্থীরা চিন্তা ও বিশ্লেষণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বাস্তবতা তুলে ধরা জরুরি।
আরও পড়ুন
ঢাবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কোর্স উদ্বোধন
‘আদি নববর্ষ’ উদযাপনের ঘোষণা ডাকসুর
নবীনদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জীবনে অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এরই মধ্যে একটি বড় ধাপ পেরিয়েছো। এখন প্রয়োজন নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে কথা বলার দক্ষতা, সমস্যা সমাধান, নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা- এসব গুণ স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়। এগুলো বই থেকে শেখা যায় না, শেখা যায় অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে।
আইন পেশা প্রসঙ্গে শিশির মনির বলেন, শান্তভাবে শোনার সক্ষমতা, যথাযথ সময়ে সঠিক উত্তর দেওয়া এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার দক্ষতা একজন পেশাজীবীকে আলাদা করে তোলে।
তিনি আরও বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা জরুরি। প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্য নিয়েই এগোতে হবে।
এফএআর/কেএসআর/জেআইএম