ঢাবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কোর্স উদ্বোধন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদান এবং একাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতার মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘Effective Professional Communication’ শীর্ষক বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সের উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়ন, শিল্প-সংযোগ সুদৃঢ়করণ এবং শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত Industry Collaboration and Employment Committee (ICEC) এই বিশেষ কোর্স চালু করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাসহ কোর্স সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এবং Student Promotion and Support Unit (SPSU) এর যৌথ সহযোগিতায় কোর্সটি পরিচালিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো বর্তমান বিশ্বের পেশাগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এতে মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার কৌশল শেখানো হবে। পাশাপাশি প্রফেশনাল ইমেইল লেখা, সিভি তৈরি, কভার লেটার লেখা এবং প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়াও কোর্সে থাকবে দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান এবং সমন্বয়মূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের পেশাগত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবে।

এই কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কোর্সের প্রথম ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে।

