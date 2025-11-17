মেহেদি-নবান্ন উৎসবে মাতলেন ইবি শিক্ষার্থীরা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) মেহেদি ও নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছে পরিবেশবাদী সংগঠন “অভয়ারণ্য’।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় তারা এ আয়োজন করেন। এসময় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা যায়।
সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, মেহেদি ও নবান্ন উৎসব ঘিরে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। রঙিন কাগজের সাজসজ্জায় পুরো স্থানজুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবের আমেজ। পরিবেশবান্ধব বার্তা বহনকারী ঝুলন্ত ডেকোরেশন, প্রাকৃতিক মেহেদি দেওয়ার স্টল এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপস্থাপনা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে।
দর্শনার্থী শিক্ষার্থী ফাতিমা খাতুন বলেন, ‘মেহেদি উৎসবে এসে আমার অনেক ভালো লাগছে। আজকাল প্রাকৃতিক মেহেদি দেওয়ার সংস্কৃতি অনেকটাই কমে গেছে। অভয়ারণ্য সেই সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।’
সংগঠনটির সভাপতি নাইমুল ফারাবী বলেন, ‘একসময় মেয়েদের হাত সর্বদা মেহেদির রঙে রাঙা থাকত। কিন্তু প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এ চর্চা এখন কমে গেছে।। এটাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই আজকের এই আয়োজন।’
ইরফান উল্লাহ/এসআর/এমএস