ঢাবির আন্তঃবিভাগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন রাষ্ট্রবিজ্ঞান-প্রাণিবিদ্যা

ঢাবির আন্তঃবিভাগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন রাষ্ট্রবিজ্ঞান-প্রাণিবিদ্যা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ৩-০ গোলে ফিন্যান্স বিভাগকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে ম্যান অব দি ম্যাচ হন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তরিকুল ইসলাম। একই বিভাগের শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক জিকো ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন।
দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনালে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ টাইব্রেকারে ২-১ গোলে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিযোগিতায় ম্যান অব দি ম্যাচ হন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের তাসিন। একই বিভাগের গোলকিপার অপু ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়।
ম্যাচ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহা. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডাকসু’র ভিপি আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) এবং ডাকসু’র ক্রীড়া সম্পাদক আরমান হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
এফএআর/এমকেআর/এএসএম