  2. ক্যাম্পাস

নিয়ন্ত্রণহীন চলন্ত সিঁড়ি, আতঙ্কে ব্র্যাকের শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের এসকেলেটর বা চলন্ত সিঁড়িতে হঠাৎ ত্রুটি দেখা দিয়েছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাসের মূল ভবনে এ ঘটনা ঘটে।

এতে ওই সময়ে সিঁড়ি ব্যবহার করা শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, দুপুর দেড়টার দিকে ভবনের ওপর থেকে নিচে নামার একটি এসকেলেটর হঠাৎ অস্বাভাবিক গতিতে চলতে শুরু করে এবং নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। এতে ভয়-আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। অনেকে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে পায়ে ব্যথাও পেয়েছেন। তবে কেউ বড় ধরনের আহত হননি।

এদিকে, ঘটনার পরপরই কর্তৃপক্ষ টেকনিক্যাল টিমকে খবর দেয়। দ্রুত সেখানে আসেন টেকনিক্যাল টিমের সদস্যরা। তারা ওই এসকেলেটরটি মেরামতে কাজ করছেন। আপাতত এসকেলেটরটিতে চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস অব কমিউনিকেশন্সের ডেপুটি ম্যানেজার ফাতিউস ফাহমিদ জাগো নিউজকে বলেন, হঠাৎ একটি এসকেলেটর অস্বাভাবিক গতিতে চলছিল। এতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তবে এতে কেউ আহত হননি।

তিনি বলেন, ঘটনার পরপরই টেকনিক্যাল টিম এসেছে। তারা কাজ করছেন।

