জকসুর ২১ পদে লড়বেন ১৫৬ প্রার্থী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদে মোট ২১টি পদের বিপরীতে লড়বেন ১৫৬ জন। এছাড়াও হল সংসদের ১৩টি পদের বিপরীতে নির্বাচন করছেন ৩৩ জন প্রার্থী।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) জকসুর ওয়েবসাইটে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, জকসু নির্বাচনী তফসিল (সংশোধিত)-এর ক্রম ১২ অনুযায়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় নাম থাকা কয়েকজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলমান থাকায় কয়েকটি নাম চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে আপাতত বাদ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তীতে তাদের প্রার্থীতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।
ওয়েবসাইট এ প্রকাশিত প্রার্থী তালিকা থেকে জানা যায়, এবার কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ২১টি পদের বিপরীতে নির্বাচন করছে মোট ১৫৬ জন প্রার্থী। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ১৩ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৯ জন ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে লড়ছেন ৭ জন।
এছাড়াও, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র বিষয়ক সম্পাদক পদে ৪ জন, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ৯ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে ৫ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে ৫ জন, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে ৪ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ৮ জন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ৭ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৭ জন, পরিবহন সম্পাদক পদে ৪ জন, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে ১০ জন, পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে ৭ জন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ৫৭ জন প্রার্থী নির্বাচন করছেন।
এছাড়াও হল সংসদের ১৩টি পদের বিপরীতে লড়ছেন ৩৩ জন। এর মধ্যে, ভিপি পদে ৩ জন, জিএস পদে ৩ জন, এজিএস পদে ২ জন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ২ জন, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ৪ জন, পাঠাগার সম্পাদক পদে ২ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ২ জন, সমাজ সেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক পদে ৩ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদকে ৪ এবং কার্যনির্বাহী সদস্য ৮ প্রার্থী নির্বাচন করছেন।
টিএইচকিউ/এনএইচআর