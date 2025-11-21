  2. ক্যাম্পাস

ভূমিকম্পে তিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে/ ছবি- সংগৃহীত

ভূমিকম্পে রাজধানীর তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও ভবনের ভেতরে কাচের দরজা ভেঙে গেছে। কয়েক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। তবে আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো- ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ), সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনাইটেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)।

ভূমিকম্পের পর বিশ্ববিদ্যালয় তিনটির শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ভবনে ফাটল ধরার বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করছেন। তাতে দেখা যায়, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভবনে দীর্ঘ ফাটল রয়েছে। সেখান থেকে পলেস্তারা খুলে পড়েছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি ভবনের দেওয়ালে ফাটল দেখা যায়।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) এক ভবনের শ্রেণিকক্ষে ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে। সেখানে ফাটলও দেখা গেছে। পুরো শ্রেণিকক্ষে ভেঙে পড়া ইটের টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। আরও একটি ভবনের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। এছাড়া বারান্দার মেঝেতে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে।

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) এক ভবনের দেওয়ালে দুই জায়গায় ভূমিকম্পের পর ফাটল দেখা দিয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু কক্ষের ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে।

ডিআইইউ’র শিক্ষার্থী আরিফ রহমান তার নিজের ফেসবুক আইডিতে দুটি ছবিসহ দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, এগুলো আমাদের ক্যাম্পাসের ছবি। নতুন রং করা ছাদ থেকে পলেস্তারা খুলে পড়েছে। সঙ্গে ইটের ভাঙা টুকরোও দেখছি। বারান্দার মেঝেতে পুরো ফাটল দেখা যাচ্ছে। ভয়াবহ অবস্থা!

তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তারা এ নিয়ে কিছু জানাতে পারেননি। ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় তারা এদিন অফিসে যাননি বলে জানান। তবে ফেসবুক গ্রুপগুলোতে শিক্ষার্থীদের শেয়ার করা ছবি ও ভিডিও দেখেছেন। এগুলো তাদের ক্যাম্পাসের বলেও নিশ্চিত হয়েছেন।

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকাসহ সারাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। এটির উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। এটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প।

বিশেযজ্ঞরা বলছেন, মাটির ওপর কম্পনের যে তীব্রতা, তা বাংলাদেশে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি। এটির গভীরতা ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত পাঁচজন নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

