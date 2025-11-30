  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে বিজয় দিবসের বিজয় র‍্যালি সোমবার সকাল ৯টায়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ঢাবিতে বিজয় দিবসের বিজয় র‍্যালি সোমবার সকাল ৯টায়

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উদ্যোগে বিজয় র‍্যালি করা হবে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা থেকে এই র‌্যালি শুরু হবে। রোববার (৩০ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজয় র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত হওয়ার জন্য বিবৃতিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পরে সকাল ৯টায় উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে অপরাজেয় বাংলা থেকে বিজয় র‍্যালিটি শুরু হয়ে টিএসসি ঘুরে স্মৃতি চিরন্তনে পৌঁছাবে।

স্মৃতি চিরন্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবসভিত্তিক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সমাপ্ত হবে।

বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এফএআর/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।