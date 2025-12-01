দুই শিশুর চিকিৎসা সহায়তায় শাবিপ্রবিতে ১০ দিনের বইমেলা

দুই শিশুর চিকিৎসা সহায়তায় শাবিপ্রবিতে ১০ দিনের বইমেলা
জটিল রোগ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) পরিবহন পুলের বাসচালক মোহাম্মদ মনসুরের দুই ছেলে। তাদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করতে দশ দিনব্যাপী বইমেলার আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘কিন’।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জুনতলায় বইমেলাটি শুরু হয়েছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এ মেলা।
আয়োজকরা জানান, বইমেলায় বিশ্ব প্রথমা, সাহিত্য কেন্দ্র, বাতিঘর, পাঞ্জেরী, গার্ডিয়ান, ঐতিহ্য, রোদেলা ও বিদ্যাপ্রকাশসহ মোট ২১টি প্রকাশনীর বই পাওয়া যাবে।
মেলায় অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী বলেন, বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই হাতে নিয়ে পড়ার প্রচলন অনেক কমে গেছে। তারা বর্তমানে পাঠ থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুতেই অনলাইন নির্ভর। ইন্টারনেটের সহজলভ্য ই-বুক পড়াকে আরও সহজ করে তুলেছে। তবু শিক্ষার্থীদের এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় এবং আনন্দের।
বইমেলা আয়োজন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার পরিসর বাড়াতে সহায়তা করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপাচার্য।
সংগঠনটির সভাপতি আরিফুল ইসলাম আরিফ বলেন, শাবিপ্রবির পরিবহন পুলের বাসচালক মনসুর মামার দুই ছেলে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। তাদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করতে আমরা বইমেলার আয়োজন করেছি। বই বিক্রির লভ্যাংশ তার ছেলেদের চিকিৎসায় ব্যয় করা হবে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের মেলায় দেশের স্বনামধন্য ২১টি প্রকাশনী থেকে বই এসেছে। প্রতিটা প্রকাশনী থেকে আমরা চার থেকে পাঁচশত বই এনেছি। উপাচার্য আমাদের মেলায় ঘুরে গেছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন।
