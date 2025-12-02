  2. ক্যাম্পাস

১২ ফেসবুক পেজ ও আইডির বিরুদ্ধে ডিবিতে সাদিক কায়েমের অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
১২ ফেসবুক পেজ ও আইডির বিরুদ্ধে ডিবিতে সাদিক কায়েমের অভিযোগ
ডিবি কার্যালয়ে সাদিক কায়েমসহ ডাকসুর অন্য নেতারা/ছবি: সংগৃহীত

অনলাইনে ধারাবাহিক অপপ্রচার চালানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের ১২টি পেজ ও আইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম।

তিনি সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কার্যালয়ে গিয়ে এ অভিযোগ করেন। পরে ডিবি কার্যালয় ফটকে সাংবাদিকদের তিনি বিষয়টি জানান। এসময় ডাকসুর অন্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

ডিবিতে দেওয়া তালিকায় রয়েছে নয়টি ফেসবুক পেজ- ডাকসু কণ্ঠস্বর, বঙ্গগ্রাফ, আমার ডাকসু, দ্য ন্যাশনালিস্ট ডাটা, কাঁঠেরকেল্লা, রৌমারি, ডিইউ ইনসাইডার্স (বিভিন্ন সময় নাম পরিবর্তন), ইয়ার্কি ও বটজিপিটি। এছাড়া এনামুল হক শান্ত, আশিকুর রহমান ও সাইফ আল মাহমুদ নামের তিনটি ব্যক্তিগত আইডিও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সাদিক কায়েম বলেন, ‘এখানে যেসব পেজের নাম দিয়েছি, প্রতিটিই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রদল ও বিএনপির বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্টরা এসব পেজ পরিচালনা করে থাকে।’

তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট পেজগুলোর লিংক ডিবির সাইবার ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তারা এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ডিবি তাকে আশ্বস্ত করেছে যে দ্রুতই এসব পেজের অ্যাডমিন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডাকসুর ভিপি বলেন, অনলাইনে যারা স্লাট শেমিং, সাইবার বুলিং, নিগ্রহ বা মিথ্যা প্রপাগান্ডা করছে- তারা যেই দলেরই হোক, তারা হলো কালপ্রিট। বঙ্গগ্রাফ নামের একটি পেজ থেকে তার বিরুদ্ধে নতুন করে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে।

ডিবিতে অভিযোগ করার পর সাদিক কায়েম জানান, পরবর্তী ধাপে তারা শাহবাগ থানায় গিয়ে মামলা করবেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, যারা এ ধরনের নিগ্রহ করায় জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা গেলে ভবিষ্যতে সাইবার বুলিং ও অপপ্রচার বন্ধ হবে।

এফএআর/একিউএফ

