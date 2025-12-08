  2. ক্যাম্পাস

যৌন হয়রানি: ঢাবি অধ্যাপক এরশাদ হালিম সাময়িক বরখাস্ত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১২ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. এরশাদ হালিমকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যম পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সিন্ডিকেট সভায় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. এরশাদ হালিমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে ফ্রেমকৃত চার্জ তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান, সহকারী প্রক্টর এনামুল হক সজীব ও অভিযুক্ত ব্যক্তির একজন প্রতিনিধিকে তদন্ত কমিটির সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে (তদন্ত) কমিটির সদস্যসচিব করা হয়। ৩ মাসের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য তদন্ত কমিটিকে অনুরোধ করা হয়।

