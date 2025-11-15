  2. ক্যাম্পাস

ছাত্রদের যৌন হয়রানি: ঢাবি শিক্ষকের শাস্তি ও স্থায়ী বহিষ্কার দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
অধ্যাপক ড. এরশাদ হালিমের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ/ছবি: জাগো নিউজ

ছাত্রদের যৌন হয়রানির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এরশাদ হালিমের শাস্তি নিশ্চিতকরণ ও চাকরি থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন একদল শিক্ষার্থী।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীরা ঢাবির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে মানববন্ধন করেন। পরে তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করেন।

এসময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষক সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে লজ্জিত করেছেন। তিনি নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন। এজন্য তাকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

একই সঙ্গে এরশাদ হালিমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিসহ চাকরি থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানান ডাকসুর জিএস। এছাড়া ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানান।

বিক্ষোভে জগন্নাথ হল সংসদের জিএস সুদীপ্ত রায় বলেন, ধর্ষণের সর্বনিম্ন শাস্তি হওয়া দরকার মৃত্যুদণ্ড। সর্বোচ্চ শাস্তি অন্য কিছু হোক। ধর্ষকের পরিচয় হলো সে ধর্ষক। তার শিক্ষক বা অন্য কোনো পরিচয় থাকতে পারে না।

অভিযুক্ত শিক্ষক এরশাদ হালিমকে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে রাজধানীর শেওড়াপাড়ার বাসা থেকে গ্রেফতার করে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। পরে শুক্রবার তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

এরশাদ হালিমের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষার্থী। মামলায় অভিযোগ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষার্থীকে বাসায় ডেকে নিয়ে যৌন হয়রানি ও মারধর করতেন ওই শিক্ষক।

