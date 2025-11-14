  2. আইন-আদালত

ছাত্রদের যৌন হয়রানি-মারধর: ঢাবির সেই শিক্ষক কারাগারে

প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
আদালতে তোলা হচ্ছে অভিযুক্ত সেই শিক্ষককে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এরশাদ হালিমকে ছাত্রদের যৌন হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম এই আদেশ দেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মেহেদী হাসান মিলন অধ্যাপক এরশাদকে তদন্তের স্বার্থে জামিন না দিয়ে কারাগারে রাখার আবেদন করেন। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবী শ্যামল কুমার রায় জামিনের আবেদন জানান। দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন।

মিরপুর সাধারণ নিবন্ধন শাখা আদালতের এই আদেশের বিষয়টি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছে।

এর আগের দিন, বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে শেওড়াপাড়ার বাসায় অভিযান চালিয়ে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ অধ্যাপক এরশাদকে হেফাজতে নেয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষার্থী থানায় বাদী হয়ে মামলা করেন।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষার্থীকে বাসায় ডেকে নিয়ে যৌন হয়রানি ও মারধর করতেন ওই শিক্ষক।

