শিরোপার ঘ্রাণ পাচ্ছে রংপুর, শেষ রাউন্ডে ঢাকার প্রথম জয়

শিরোপার ঘ্রাণ পাচ্ছে রংপুর, শেষ রাউন্ডে ঢাকার প্রথম জয়
জাতীয় ক্রিকেট লিগের শেষ রাউন্ডেই এবার শিরোপা নির্ধারণ হবে। সেক্ষেত্রে ৮ দলের মধ্যে ৬ দলই ছিলো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে। সেখানে তিনদিনেই খুলনাকে রেস থেকে ছিটকে দিয়ে শিরোপা জেতার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেল রংপুর বিভাগ। এখন তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে বরিশাল ও সিলেট ম্যাচের দিকে। একই দিনে মাত্র আড়াই দিনে চট্টগ্রামকে হারিয়ে শেষ রাউন্ডে এসে প্রথম জয়ের দেখা পেলো ঢাকা।
খুলনাকে হারালো রংপুর, রাজশাহীতে এগিয়ে বরিশাল
সোমবার বগুড়ার শহীদ চান্দু ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খুলনাকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর। ইকবাল হোসেনের ১৭০ বলে ১১৪ রানের ইনিংসে ৫৫ ওভারেই ২৩১ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছে তারা।
৭ ম্যাচের লিগ শেষে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে এখন সবার উপরে রংপুর। দুইয়ে থাকা সিলেটের পয়েন্ট ২৬। হারের অপেক্ষায় থাকা ময়মনসিংহের পয়েন্ট ২৪। দৌড় থেকে প্রায় ছিটকে গেছে তারা। ফলে বরিশাল সিলেটকে হারাতে পারলেই শিরোপা যাবে রংপুরে।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচের তৃতীয় দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৭ রানে এগিয়ে রয়েছে বরিশাল। তাদের বাকি আছে আরও ৬ উইকেট। বরিশালকে অলআউট করে পরে সেই রান তাড়া করা সিলেটের জন্যও সহজ হবে না।
এই ম্যাচে জয়ের পথে এগিয়ে বরিশাল। মঙ্গলবার শেষদিন বরিশাল জিতলে রংপুর চ্যাম্পিয়ন হবে। আর যদি কোনোভাবে সিলেট জিতে যায়, তাহলে কপাল পুড়বে রংপুরের, সিলেট হবে চ্যাম্পিয়ন। কারণ, বরিশালকে হারাতে পারলে তাদের পয়েন্ট হবে ৩৪।
সোমবার ৫ উইকেটে ৪১ রান নিয়ে দিন শুরু করে খুলনা আর মাত্র ৫৫ রান যোগ করতে পারে। টানা তিন ম্যাচে ৫ উইকেট নেয়া মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ এবার শিকার করেন ২২ রানে ৫ উইকেট। রান তাড়ায় তৃতীয় উইকেটে ৯৩ রানের জুটি গড়েন ইকবাল ও নাঈম ইসলাম। ৪৫ রান করে ফিরে যান নাঈম। আকবরকে নিয়ে বাকি কাজ শেষ করেন প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরি করা বাঁ-হাতি ব্যাটার ইকবাল।
চট্টগ্রামকে হারিয়ে ঢাকার প্রথম জয়
একই দিনে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মাত্র আড়াই দিনেই ইনিংস ব্যবধানে জয় পেয়েছে ঢাকা। চট্টগ্রাম বিভাগকে ইনিংস ও ১৯২ রানে হারিয়ে তারা। আনিসুল ইসলাম ১৮৬, মার্শাল আইয়ুব ১৬৫ ও আশিকুর রহমান শিবলি ১০০ রানে প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫৪১ রান করে ঢাকা। জবাবে প্রথম ইনিংসে ১৫৮ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯১ রানে অলআউট হয়ে ম্যাচ হারে চট্টগ্রাম।
সিলেটে জয়ের পথে রাজশাহী
আর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহী বিভাগের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ২২৭ রান নিয়ে তৃতীয় দিন শেষ করেছে ময়মনসিংহ। শেষদিনে জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন আরও ২০১ রান। হাতে আছে মাত্র ১ উইকেট। ৬ চার ও ৯ ছক্কায় ৮৯ বলে ৯৭ রানে অপরাজিত আবু হায়দার রনি। মাত্র ১ উইকেট হাতে নিয়ে জয়ের সম্ভাবনা কম। তবে শেষ দিনে আবু হায়দার রনি সেঞ্চুরি পেলে, সেটিই হয়তো হতে পারে তার এবং দলের জন্য সান্ত্বনা।
এসকেডি/আইএইচএস/