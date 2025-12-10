ফের তারিখ পরিবর্তন, ব্রাকসু নির্বাচন ২১ জানুয়ারি

ফের তারিখ পরিবর্তন, ব্রাকসু নির্বাচন ২১ জানুয়ারি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী ও হল সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে তৃতীয়বারের মতো পুনঃতফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। নতুন তফসিল অনুযায়ী ২১ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাত ৭টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. শাহজামান সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নতুন তফসিল অনুযায়ী ১৩ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন অফিসে গিয়ে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় আপত্তি জানানো যাবে। ১৭ ডিসেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীরা ১৮ ও ২১ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও ডোপ টেস্টের রিপোর্টসহ মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। ২২ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ২৩ ডিসেম্বর প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ/নিষ্পত্তি, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
এ বিষয়ে ব্রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. শাহজামান বলেন, ২৪ ডিসেম্বর ব্রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ভোটার তালিকায় অসংখ্য ত্রুটি থাকায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃতফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।
