জাতীয় স্মৃতিসৌধে জবি উপাচার্যের শ্রদ্ধা নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে শহীদদের প্রতি এ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর আগে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই বিজয় আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। বীর শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ তৈরির মাধ্যমে শহীদদের সোনার বাংলাদেশ তৈরি হবে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্‌দীন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রক্টর, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক সমিতি ও সাদা দলের নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ অন্যরা।

