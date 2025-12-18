ঢাবিতে জুলাই ঐক্যের বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে জুলাই ঐক্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১১ টা ৪৫ মিনিটের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা।
এসময় তারা, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক এবি জুবায়ের বলেন, আমরা হাদি ভাইয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবো। ভারতীয় আধিপত্যবাদের কলিজা আমরা ছিঁড়ে ফেলবো। বাংলাদেশের ওপর চোখ তুলে তাকালে আমরা সেই চোখ উপড়ে ফেলবো। ভারতীয় আধিপত্যবাদের কবর রচনা করেই ছাড়বো।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন হাদি।
গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।
এনএস/জেএইচ