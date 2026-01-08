চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি পরীক্ষায় উত্তরপত্র বদল, দুই শিক্ষার্থী বহিষ্কার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষায় পরস্পরের মধ্যে উত্তরপত্র বদল করে লেখার কারণে দুই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবনের তৃতীয় তলায় এ ঘটনা ঘটে।
বহিষ্কৃত ওই দুই শিক্ষার্থী রাজশাহীর একটি মাদরাসার ছাত্র। তাদের একজন রাজশাহীর বাসিন্দা, অন্যজন চাঁপাইনবাবগঞ্জের।
জানা যায়, শহীদ হৃদয় তরুয়া ভবনে (নতুন কলা) আজ ‘বি–২’ উপ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় পরীক্ষায় অংশ নেওয়া দুই শিক্ষার্থীর আসন পাশাপাশি থাকায় পরীক্ষা চলাকালে তারা নিজেদের মধ্যে উত্তরপত্র পরিবর্তন করে একজনের প্রশ্নের উত্তর অন্যজন লিখে দিচ্ছিলেন। এ বিষয়টি পরীক্ষা পর্যবেক্ষকের নজরে এলে প্রক্টরিয়াল বডিকে জানানো হয়। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই পরীক্ষার্থীকে আটক করে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়।
এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘দুই শিক্ষার্থী প্রশ্নপত্র রদবদল করে লেখার বিষয়টি জানতে পেরে আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হই। ওই দুই শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের উত্তরপত্র বাতিল করা হয়েছে।’
এ বছর বি–২ উপ–ইউনিটে ২৮০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ৪ হাজার ৮৪৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেন ৪ হাজার ২৫৮ জন। গত বছরের মতো এবারও এই উপ–ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়।
আরএইচ/জেআইএম