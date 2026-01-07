জকসু নির্বাচন
ওএমআর মেশিনেই ভোট গণনার ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন (ওএমআর) মেশিনেই করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলি মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে এই ঘোষণা দেন।
অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলি বলেন, আমরা সব প্যানেলের ভিপি ও জিএস প্রার্থী, শিক্ষক সমিতি, বিভাগীয় প্রধান, ডিন, সিনেট সদস্য ও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে মিটিং করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যারের কনফারেন্স রুমে এক মিটিংয়ে সব পক্ষের সঙ্গে বসে এই সিদ্ধান্ত (ওএমআর মেশিনে ভোট গণনা) নেওয়া হয়েছে।
ড. কানিজ ফাতেমা বলেন, প্রথমে ৩০০ ভোট হাতে গণনা করা হবে। এই ভোট দুই মেশিনে আবার গণনা করে দেখা হবে। যেই ওএমআর মেশিনের ফলাফল হাতে গণনা করা ভোটের ফলাফলের সঙ্গে মিলবে সেই মেশিনে ভোট গণনা করা হবে। এভাবে আমরা মাঝেমধ্যে হাতে গণনা করে ওএমআর মেশিন চেক করব।
এর আগে, ওএমআর মেশিনে ত্রুটির কারণে রাত সাড়ে ৯টার দিকে ভোট গণনা স্থগিত ছিলো। ভোট গণনার জন্য দুই সেটে ৬টি মেশিন আনা হলে এক সেটে ত্রুটি দেখা যায়।
টিএইচকিউ/এমএমকে