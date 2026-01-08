জাবি অফিসার সমিতির সভাপতি আজমল-সম্পাদক সেলিম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে (২০২৬-২০২৭) সভাপতি পদে বিএনপিপন্থি মো. আজমল আমীন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সেলিম মিয়া নির্বাচিত হয়েছেন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটগ্রহণ শেষে সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা করে। এবারের নির্বাচনে বিএনপিপন্থি অফিসাররা সভাপতি পদসহ মোট ১০টি পদে এবং সাধারণ সম্পাদকসহ আওয়ামীপন্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মোট ৫টি পদে বিজয়ী হন।
নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৩৫৩ জন। এর মধ্যে ৩৪৭টি ভোট কাস্ট হয়।
নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, সভাপতি পদে মো. আজমল আমীন ২১৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আব্দুর রহমান পেয়েছেন ১১৯ ভোট।
সহ-সভাপতি পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. আবুল কাসেম ২১৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এ পদে মো. শরিফুল ইসলাম পেয়েছেন ১০৭ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সেলিম মিয়া ২০৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আক্তারুজ্জামান পেয়েছেন ৮৭ ভোট এবং আমিনা লাইলা কাউকাব পেয়েছেন ৪৬ ভোট। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ কাজিম উদ্দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
এদিকে কোষাধ্যক্ষ পদে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উপপরিচালক মো. খোকন মিয়া ১৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. শফিকুল ইসলাম পেয়েছেন ১৫৭ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ মনির হোসেন ভূঁইয়া ১৭৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। এ পদে মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম পেয়েছেন ১৪৮ ভোট। প্রচার সম্পাদক পদে মো. সামছুল আলম তালুকদার ১৮৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. মনিরুজ্জামান পেয়েছেন ১৪২ ভোট।
সদস্য পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে প্রথম হন মো. ইয়ার হোসেন (২১৭)। দ্বিতীয় হন পারভীন আক্তার (১৮৮) এবং তৃতীয় হন খাইফুল ইসলাম (১৮২)। এছাড়া মামুন হাসান (১৮১), মো. কামরুল হাসান (১৭২), মো. মহাসীন আলম (১৬৬), হেলাল উদ্দিন (১৫৭) ও মো. আবু হানিফ (১৫৫ ভোট) সদস্য পদে নির্বাচিত হন।
নির্বাচন কমিশন জানায়, দুইটি টেবিলে ভোটগ্রহণ শেষে সুষ্ঠুভাবে ভোট গণনা সম্পন্ন করা হয়। ফলাফল ঘোষণার সময় নির্বাচন কমিশনের সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারায় তিনি ভোটার ও প্রার্থীদের ধন্যবাদ জানান।
নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম মিয়া বলেন, অফিসার সমিতির সদস্যদের আস্থা ও সমর্থনের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। আগের মতোই অফিসারদের অধিকার ও কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন তিনি।
এদিকে নবনির্বাচিত সভাপতি মো. আজমল আমীন বলেন, অফিসাররা যে নতুন দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন তা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে পালনের চেষ্টা করবেন। কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিগত বিষয়গুলো প্রশাসনের সহযোগিতায় বাস্তবায়নে তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এনএইচআর/এমএস