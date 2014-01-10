জকসুর ১১ কেন্দ্রের ফল
ভিপি পদে এগিয়ে ছাত্রদল, জিএস-এজিএসে ছাত্রশিবির
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের এখন পর্যন্ত ১০টি বিভাগ ও ১টি অনুষদের ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে শীর্ষ দুই পদে শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল এগিয়ে আছে। এরমধ্যে ভিপি পদে ছাত্রদল-ছাত্রঅধিকার সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী রাকিব ১১১ ভোটে এগিয়ে আছেন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১২টা পর্যন্ত এ চিত্র দেখা যায়।
১১ কেন্দ্রের ফলাফলে ছাত্রদল-ছাত্রঅধিকার সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিব ১১৪২ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সমর্থিত ভিপি প্রার্থী পেয়েছেন ১০৩১ ভোট।
এছাড়া জিএস পদে শিবির প্যানেলের আব্দুল আলিম আরিফ ১১০১ ভোট ও ছাত্রদল প্যানেল থেকে খাদিজাতুল কোবরা ৫৭০ ভোট পেয়েছেন। তাছাড়া এজিএস পদে শিবির প্যানেলের মাসুদ রানা ১০২০ ও ছাত্রদল প্যানেলের আতিকুর রহমান তানজিল ৮৯৮ ভোট পেয়েছেন।
এদিকে শীর্ষ দুই ও অধিকাংশ সম্পাদকীয় পদে শিবির সমর্থিত প্যানেল এগিয়ে থাকলেও পাঠাগার ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদ দুটিতে এখনো ছাত্রদল এগিয়ে আছে। এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদগুলোর মধ্যেও ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের কয়েকজন প্রার্থীও এখন ভালো অবস্থানে আছেন।
এর আগে জকসু নির্বাচনের ভোট গণনা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কিছু সময় স্থগিত ছিল। এরপর ম্যানুয়াল ও মেশিন উভয় পদ্ধতিতে গণনা শুরু হলেও ভোট গণনা সম্পন্ন করতে পারেনি নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা।
টিএইচকিউ/এমআইএইচএস/এমএস