জকসু নির্বাচন: চারুকলা অনুষদে শীর্ষ ৩ পদে এগিয়ে ছাত্রদল

জকসু নির্বাচন: চারুকলা অনুষদে শীর্ষ ৩ পদে এগিয়ে ছাত্রদল
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের চারুকলা অনুষদের ফলাফল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এই অনুষদের শীর্ষ ৩ পদে এগিয়ে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে এ দুটি কেন্দ্রের ফল ঘোষণা করা হয়।
এই অনুষদের শীর্ষ ৩ পদেই এগিয়ে রয়েছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল। এই অনুষদে ভিপি পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি পদে রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন ২১ ভোট। অন্যদিকে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী রাকিব পেয়েছেন ১০৬ ভোট।
এই অনুষদে জিএস পদে শিবির প্যানেলের আব্দুল আলীম পেয়েছেন ১৮ ভোট, ছাত্রদল প্যানেলের খাদিজাতুল কুবরা পেয়েছেন ৩৬ ভোট।
এজিএস পদে শিবির প্যানেলের মাসুদ রানা পেয়েছেন ১২ ভোট, ছাত্রদল প্যানেলের তানজিল পেয়েছেন ৮২ ভোট।
