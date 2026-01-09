  2. ক্যাম্পাস

জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব পড়বে না, এই সন্তুষ্টি নিয়ে তারা ঘুমাক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, কিছু দলের নেতাকর্মীরা বলে, ছাত্র সংসদ নির্বাচন নাকি কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না জাতীয় নির্বাচনে। এই সন্তুষ্টি নিয়ে তারা ঘুমায়। আমরা এগুলো নিয়ে বেশি একটা মন্তব্য করবো না, তারা যদি এতেই খুশি হয়, তো আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি বলেন, আমরা ক্যাম্পাসগুলোতে দেখতে পেয়েছি, প্রতিটি ক্যাম্পাসে আজ মহাজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্তনের হাওয়া প্রতিটি ক্যাম্পাসে লেগেছে।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাগপা-ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সাদ্দাম বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে যে ক্যাম্পাসগুলোতে হয়েছিল, মনে রাখবেন, এই ক্যাম্পাসগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের আদি এবং প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধ মেধাবীদের আতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত। এই ক্যাম্পাসে যে ছাত্ররা পড়ে এরা ঘুমায় থাকে না।

সাদ্দাম আরও বলেন, এই ক্যাম্পাসের ছাত্ররাই বাংলাদেশের জুডিসিয়ারি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিফেন্স ফোর্স, বাংলাদেশের আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রতিটি অঙ্গন মুখর করে রাখে। সুতরাং এরপরও আপনারা যদি মনে করেন, ক্ষমতায় গিয়ে আবার পূর্বের রাজনীতি করতে থাকবেন তাহলে সময়ের অপেক্ষা করেন।

