দেশব্যাপী ‘নৈরাজ্য’
বিএনপিকে ‘লাল কার্ড’ দেখালেন রাবি শিক্ষার্থীদের একাংশ
শেরপুরে জামায়াত নেতাকে হত্যা, নারীদের ওপর হামলা ও দেশব্যাপী নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বিএনপিকে লাল কার্ড দেখিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
এসময় শিক্ষার্থীদের হাতে ‘দেশব্যাপী হত্যা ও নারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে লাল কার্ড’, ‘মানুষ হত্যার রাজনীতি আর কত দিন?’, ‘নারীদের নির্বাচনে এ কেমন গণতন্ত্র’, ‘আই হ্যাভ আ প্ল্যান, কিলার তারেক রহমান’ লেখা সম্বলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।
আরও পড়ুন: শেরপুরে বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে জামায়াত নেতা নিহত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ফাহিম রেজা বলেন, ‘ফুটবলে ফাউল করলে যেমন লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়, তেমনি রাজনীতিতে বিএনপি একের পর এক ফাউল করেই যাচ্ছে। তারা বিরোধী দল ও নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে, এমনকি নির্বাচনকে ঘিরে প্রথম খুনের ঘটনাও ঘটিয়েছে। এসব নীতিবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের কারণে আজ আমরা তারেক রহমান ও তার দলের নেতাকর্মীদের লাল কার্ড দেখাতে এখানে এসেছি।’
তিনি আরও বলেন, “এরই মধ্যে বিএনপি দুই শতাধিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম তারেক রহমান দেশে এলে হত্যা, চাঁদাবাজি ও দেশব্যাপী নৈরাজ্য বন্ধ হবে। তিনি যখন বলেছিলেন—‘আই হ্যাভ আ প্ল্যান’, তখন আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম দেশের রাজনীতি সঠিক পথে পরিচালিত হবে। কিন্তু এখন তার সেই ‘প্ল্যান’-এর আসল রহস্য বুঝতে পেরেছি। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হবে।”
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/জেআইএম