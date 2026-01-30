  2. খেলাধুলা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

প্লে-অফেও রিয়ালের সামনে বেনফিকা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর জন্য নিশ্চিত হয়ে গেছে আটটি দল। দ্বিতীয় ধাপে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও আটটি দল। তবে সেই আটটি দল নিশ্চিত করার জন্য মুখোমুখি হবে টেবিলের ৯ থেকে ২৪ নম্বরে থাকা দলগুলো।

বেনফিকার বিপক্ষে হেরে বিপাকে পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর ৪-২ ব্যবধানে জিতে চমক দেখিয়েছে পর্তুগীজ ক্লাবটি। সেই ম্যাচটিতে গোল করে আলোচনার জন্ম দেন গোলকিপার আনাতোলিয় ক্রবিন। ওই ম্যাচ হেরে পয়েন্ট টেবিলের তিনে থাকা রিয়াল নেমে যায় প্লে-অফে।

সেই ম্যাচের ফলাফলের পর দুই ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল। আজ (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত ড্রয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল যে দুই দলই মুখোমুখি হচ্ছে আবার। নকআউট প্লে-অফ রাউন্ডে আবার একে অন্যের সঙ্গে খেলবে রিয়াল ও বেনফিকা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি মাঠে নামবে স্বদেশী ক্লাব এএস মোনাকোর বিপক্ষে।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্লে-অফের প্রথম লেগ অনুষ্ঠিত হবে ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি। এক সপ্তাহ পর হবে দ্বিতীয় লেগ।

প্লে-অফের কে কার প্রতিপক্ষ

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম আতালান্তা

অলিম্পিয়াকোস বনাম বেয়ার লেভারকুসেন

গ্যালাতাসারে বনাম জুভেন্টাস

ক্লাব ব্রুগ বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ

মোনাকো বনাম প্যারিস সেন্ট-জার্মেই

বেনফিকা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ

কারাবাগ বনাম নিউক্যাসেল ইউনাইটেড

ইন্টার মিলান বনাম বোদো/গ্লিমট

