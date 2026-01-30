চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
প্লে-অফেও রিয়ালের সামনে বেনফিকা
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর জন্য নিশ্চিত হয়ে গেছে আটটি দল। দ্বিতীয় ধাপে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও আটটি দল। তবে সেই আটটি দল নিশ্চিত করার জন্য মুখোমুখি হবে টেবিলের ৯ থেকে ২৪ নম্বরে থাকা দলগুলো।
বেনফিকার বিপক্ষে হেরে বিপাকে পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর ৪-২ ব্যবধানে জিতে চমক দেখিয়েছে পর্তুগীজ ক্লাবটি। সেই ম্যাচটিতে গোল করে আলোচনার জন্ম দেন গোলকিপার আনাতোলিয় ক্রবিন। ওই ম্যাচ হেরে পয়েন্ট টেবিলের তিনে থাকা রিয়াল নেমে যায় প্লে-অফে।
সেই ম্যাচের ফলাফলের পর দুই ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল। আজ (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত ড্রয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল যে দুই দলই মুখোমুখি হচ্ছে আবার। নকআউট প্লে-অফ রাউন্ডে আবার একে অন্যের সঙ্গে খেলবে রিয়াল ও বেনফিকা।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি মাঠে নামবে স্বদেশী ক্লাব এএস মোনাকোর বিপক্ষে।
নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্লে-অফের প্রথম লেগ অনুষ্ঠিত হবে ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি। এক সপ্তাহ পর হবে দ্বিতীয় লেগ।
প্লে-অফের কে কার প্রতিপক্ষ
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম আতালান্তা
অলিম্পিয়াকোস বনাম বেয়ার লেভারকুসেন
গ্যালাতাসারে বনাম জুভেন্টাস
ক্লাব ব্রুগ বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
মোনাকো বনাম প্যারিস সেন্ট-জার্মেই
বেনফিকা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
কারাবাগ বনাম নিউক্যাসেল ইউনাইটেড
ইন্টার মিলান বনাম বোদো/গ্লিমট
আইএন