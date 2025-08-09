সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের কোনো ছাড় নেই: অ্যাটর্নি জেনারেল

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের কোনো ছাড় নেই: অ্যাটর্নি জেনারেল
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার সঙ্গে জড়িতদের কোনো ছাড় নেই। তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টায় ঝিনাইদহের শৈলকূপায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান বলেন, ‘এই অমানিবক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় তাই করা হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে আসামিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত থেকে শুরু করে সবকিছুই করা হচ্ছে দ্রুত এবং গুরুত্বের সঙ্গে।’
সরকারের পক্ষ থেকে কোনো গাফিলতি বা শিথিলতা নেই জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এর থেকে ভালো প্রত্যাশা করি এবং তা উন্নতিরও প্রচেষ্টা চলছে। সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার বিষয়ে যদি আর কোনো অভিযোগ থাকে, তবে আপনারা জানাতে পারেন।’
এর আগে সকাল ১০টায় শৈলকূপার বারুইপাড়া গ্রামে সুধী সমাবেশ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিনিময় করেন অ্যাটর্নি জেনারেল।
শাহজাহান নবীন/এসআর/জেআইএম