  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে ট্রাক-সিএনজির সংঘর্ষ, নিহত ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে ট্রাক-সিএনজির সংঘর্ষ, নিহত ২

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সিলিন্ডারবাহী ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে বিশনন্দী ইউনিয়নের কড়ইতলা তালতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মদনপুর থেকে যাত্রীবাহী সিএনজি বিশনন্দি ফেরিঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কড়ইতলা তালতলা মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সিলিন্ডার ভর্তি একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়।

নিহতদের মধ্যে একজন নারী। তার বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। অপরজন ৪৫ বছর বয়সী পুরুষ।

আড়াইহাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফুদ্দিন বলেন, ঘাতক ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকের চালক পালিয়ে যাওয়ায় আটক করা সম্ভব হয়নি।

আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, আহত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেলে এবং দুজনকে নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুই নারী, এক শিশু ও দুই পুরুষ রয়েছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।