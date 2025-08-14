ঝিনাইদহ সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক ১৭

ঝিনাইদহ সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক ১৭
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে নারীসহ ১৭ জনকে আটক করেছে বিজিবি। আটকরা খুলনা ও নড়াইল জেলার বাসিন্দা।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা, কুমিল্লাপাড়া ও খোসালপুর বিওপির পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়।
মহেশপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় বাঘাডাংগা গ্রামের মাঠ ৭ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি। আটকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তাদের বাড়ি নড়াইল ও খুলনা জেলায়।
এছাড়া দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কুমিল্লাপাড়া বিওপির পৃথক অভিযানে জিনজিরাপাড়া গ্রামের মাঠের মধ্যে হতে ছয়জনকে আটক করা হয়। খোসালপুর বিওপির অপর এক অভিযানে দুপুর ১টার দিকে আরও চারজন বাংলাদেশি নাগরিক আটক করা হয়। আটক নারীদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। আটক পুরুষদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি।
মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজ্জাদুর রহমান বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মামলা দায়েরের মাধ্যমে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।’
শাহজাহান নবীন/আরএইচ/এমএস