মদের বোতল-গাঁজাসহ আটক বিএনপি নেতা, দেওয়া হলো না মাদক মামলা!

প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
টাঙ্গাইলে যৌথবাহিনীর অভিযানে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ ৩৪ জুয়াড়িকে মাদক ও মাদকের উপকরণসহ আটক করা হয়। তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শুধু জুয়া আইনে মামলা করা হয়নি। তাদের নামে দেওয়া হয়নি মাদক মামলা।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিনগত গভীর রাতে টাঙ্গাইল শহরের শতাব্দী ক্লাব থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকদের মধ্যে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী রয়েছেন।

শহরের শতাব্দী ক্লাবসহ আরও দুটি ক্লাবে অভিযান পরবর্তী আলামতের একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়, আটক হওয়া ব্যক্তিদের সামনে দুটি খালি মদের বোতল, সাত বান্ডিল টাকা, ২৩ সেট তাস, একটি গাঁজা কাটার যন্ত্র (গ্রাইন্ডার), সাদা কাগজে ওপর রাখা গাঁজা ও একটি বাক্স।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রভাবশালীদের বাঁচাতে ও মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে শুধু জুয়া আইনে মামলা দিয়ে অভিযুক্তদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। পরে তিন ঘণ্টার মধ্যেই জামিনে মুক্তি পান তারা।

এ বিষয়ে টাঙ্গাইল মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আজাদ বলেন, মদের বোতল, গাঁজা কাটার যন্ত্র ও গাঁজা ছবিতে দেখা গেলেও মামলা-আদালতে আলামত হিসেবে দেখানো হয়নি। এটি আইনের পরিপন্থি। শহরের আরও এরকম ক্লাব রয়েছে। সেগুলোতে অভিযান চালানো জরুরি বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভীর আহমেদ বলেন, সেনাবাহিনী তাদের কোনো প্রকার মাদকদ্রব্য বুঝিয়ে দেয়নি। যে কারণে মাদক মামলা ও ডোপ টেস্টের প্রশ্নই আসে না।

টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আদিবুর রহমান বলেন, বোতলে মাদক না থাকায় মামলা দেওয়া হয়নি। মাদক না পেলে কীভাবে মাদক মামলা হবে?

