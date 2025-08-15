গাজীপুর চৌরাস্তায় এবার শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত

গাজীপুর চৌরাস্তায় এবার শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত
গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তায় এবার সাংবাদিক তুহিনের হত্যাস্থলে এক ব্যবসায়ী ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে মসজিদ মার্কেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যবসায়ীর নাম সাদ্দাম হোসেন (৩০)। তিনি চৌরাস্তায় শরবত বিক্রি করেন। হামলাকারী দেলোয়ার হোসেনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয়রা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চান্দনা চৌরাস্তায় পাশাপাশি শরবত বিক্রি করেন সাদ্দাম হোসেন ও দেলোয়ার হোসেন। পূর্বশত্রুতার জেরে বিকেলে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দেলোয়ার সঙ্গে থাকা ফল কাটার ছুরি দিয়ে সাদ্দামের পিঠ ও হাতে আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার ওসি শাহিন খান জানান, আহত যুবককে চিকিৎসার জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত দেলোয়ারকে আটক করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, মাত্র এক সপ্তাহ আগে গত ৭ আগস্ট একই এলাকায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।
এমএআই/কেএএ/