সুন্দরবন থেকে হরিণের মাংস উদ্ধার, আটক ৮
সুন্দরবনের হাড়বাড়ীয়া এলাকা থেকে হরিণের মাংস ও কাঁকড়াসহ আটজনকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। তাদের বনবিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুন্দরবনের হাড়বাড়ীয়ার দিঘির খাল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় ওই এলাকা থেকে সাড়ে ১৩ কেজি হরিণের মাংস, একটি হরিণের মাথা, চারটি পা, হরিণ ধরার ফাঁদ, জাল, ১৮ কেজি কাঁকড়া, ৫ লিটার বিষ (কীটনাশক) ও দুটি নৌকা জব্দ করা হয়।
এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে হরিণ ও কাঁকড়া শিকারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটজনকে আটক করা হয়। হরিণের মাংসসহ আটকদের বৃহস্পতিবার রাতেই বনবিভাগের চাঁদপাই ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করেছে কোস্টগার্ড।
কোস্টগার্ড কর্মকর্তা রাফিদ-আস-সামি বলেন, বন্যপ্রাণী হত্যা ও পাচার রোধের মাধ্যমে সুন্দরবনকে রঙিন রাখার লক্ষ্যে কোস্টগার্ড এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
১ জুন থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনে মাছ-কাঁকড়াসহ সব ধরনের বনজ সম্পদ আহরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বনবিভাগ। এই সময়ে বনে প্রবেশের অনুমতি নেই জেলে-বাওয়ালি ও পর্যটকদের। মূলত এ সময়টা বনের উদ্ভিদ, জলজ প্রাণী ও বন্যপ্রাণীর প্রজনন মৌসুম।
আবু হোসাইন সুমন/জেডএইচ/জিকেএস