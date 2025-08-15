কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার রাজবাড়ীর ছাত্রলীগ নেতা
নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা রিপন শেখকে (২৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে কুমিল্লা থেকে কালুখালী থানার বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার রিপন রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি।
রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ আল রাজীব জানান, কালুখালী থানা পুলিশের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে কুমিল্লা থেকে ছাত্রলীগের রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলা শাখার সভাপতি রিপন শেখকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে কালুখালী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা ছিল। ওই মামলার ২ নম্বর আসামি রিপন শেখ।
