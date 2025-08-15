দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনো সুযোগ নেই: ধর্ম উপদেষ্টা

দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনো সুযোগ নেই: ধর্ম উপদেষ্টা
জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনো সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন করতে সরকারের পাশাপাশি সব বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার লাউরেরঘর এলাকায় শ্রী শ্রী অদ্বৈতচার্য মন্দির কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, সরকার নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। নির্বাচন কমিশন সেই অনুযায়ী কাজ করবে। এরই মধ্যে পুলিশের ট্রেনিং, সেনাবাহিনীর কতজন লোক থাকবে সেই কাজও শুরু হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রত্যাশা, নির্ধারিত তারিখে এই সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে পারবে। নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমরা পুরোনো ঠিকানায় চলে যাবো।
এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাকির হোসেন, তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান মানিক প্রমুখ।
