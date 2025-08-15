শেবাচিমে হামলা
রনি-কাফিসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ
বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনায় স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক মহিউদ্দিন রনি ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর নুরুজ্জামান কাফি এবং মো. সিয়াম ওরফে ন্যাভাইসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার জুয়ের চন্দ্র শীল (৩৬) অভিযোগটি করেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শেবাচিমের সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশের দাবিতে ১৪ আগস্ট বেলা সাড়ে ১১টায় হাসপাতালের অধ্যক্ষ, পরিচালক, ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মানববন্ধন করেন।
এসময় মহিউদ্দিন রনি, রাকিন, সুনান, সিফাত, শামিম, আল মুসা, সিফা, দাইয়ান, কাফি, এইচ এম আবুল খায়ের, নুরুন নাহার, মো. সিয়াম ওরফে ন্যাভাইসহ অজ্ঞাতনামা ২৫-৩০ জন চাপাতি, লোহার পাইপ, হকিস্টিক, লাঠি নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়।
এতে পরিচ্ছন্ন কর্মী রফিকুল পাটোয়ারী, শামীম, হাসান, সাকিব, জাকারিয়া রুবেল, নুসরাত মন্ডল, অফিস সহায়ক মো. পারভেজ, ফয়সাল রাব্বি, আয়া সেলিনা ও লিফটম্যান শাকিল গুরুতর আহত হন।
অভিযোগে আরও বলা হয়, আসামিদের এলোপাতাড়ি মারপিটে মানবন্ধনে থাকা নারী নার্স ও পরিচন্নতা কর্মীদের শ্লীলতাহানি ঘটানো হয়। এসময় পথচারী ও স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে আসামির হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরে আহতদের উদ্ধার করে শের-ই-বাংলা মেডিকেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শাওন খান/জেডএইচ/জিকেএস