টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটকবাহী নৌকা থেকে পড়ে শিশু নিখোঁজ

টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটকবাহী নৌকা থেকে পড়ে শিশু নিখোঁজ
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে পর্যটন স্পট টাঙ্গুয়ার হাওরে মা বাবা সঙ্গে ঘুরতে এসে মাসুম নামে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে হাওরের পর্যটকবাহী নৌকা থেকে হটাৎ পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয় শিশুটি। পরে তাহিরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম নিখোঁজ শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।
তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, হাওরে ঘুরতে এসে পর্যটকবাহী নৌকার উপর থেকে এক শিশু পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয়।
