  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটকবাহী নৌকা থেকে পড়ে শিশু নিখোঁজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:১৯ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটকবাহী নৌকা থেকে পড়ে শিশু নিখোঁজ

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে পর্যটন স্পট টাঙ্গুয়ার হাওরে মা বাবা সঙ্গে ঘুরতে এসে মাসুম নামে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে হাওরের পর্যটকবাহী নৌকা থেকে হটাৎ পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয় শিশুটি। পরে তাহিরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম নিখোঁজ শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, হাওরে ঘুরতে এসে পর্যটকবাহী নৌকার উপর থেকে এক শিশু পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয়।

লিপসন আহমেদ/এএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।