উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
পাবনায় বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তিনদিন ধরে অনশনে তরুণী

পাবনার ঈশ্বরদীতে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তিনদিন ধরে অনশন করছেন এক তরুণী (১৯)। এ নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলার আওতাপাড়া গ্রামের মো. মুন্নু সরদারের ছেলে বাপ্পি সরদারের সঙ্গে প্রায় ৬ মাস আগে ফেসবুকে পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওই তরুণীর। পরে তারা রুপপুর এলাকায় তিন মাসের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে একটি বাসা ভাড়া নেন। সেই ভাড়া বাসাতে মাঝেমধ্যে প্রেমিক বাপ্পি সরদার রাতযাপন করতেন। বিয়ের আশ্বাস দিয়ে বাপ্পী প্রেমিকার সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করেছেন তবে কিছুদিন ধরে প্রেমিক বাপ্পি ওই তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান। পরে ওই তরুণী দুদিন ধরে বিয়ের দাবি নিয়ে প্রেমিক বাপ্পির বাড়িতে অনশনে বসেছেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, বিয়ের দাবিতে অনশনে বসা তরুণীর আগে একটি বিয়ে হয়েছিল। সেখানে তার ৪ বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। এক বছর আগে পূর্বের স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে বাপ্পীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

স্থানীয়রা বলেন, এ ধরনের ঘটনা ন্যাক্কারজনক। বিয়ের আশ্বাসে একসঙ্গে ভাড়া বাসায় বসবাস করে এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করা হচ্ছে, যে কারণে এই তরুণী দুদিন ধরে বিয়ের দাবিতে অনশন করছেন।

অনশনে থাকা তরুণী বলেন, বাপ্পির সঙ্গে ৬ মাস ধরে প্রেমের সম্পর্ক। সে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ভাড়া বাসায় আমার সঙ্গে বসবাস করছে। আমি তার জন্য আমার ৪ বছরের সন্তান রেখে চলে এসেছি। এখন সে বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। তাই বিয়ের দাবি নিয়ে তার বাড়িতে এসেছি। বাপ্পি যদি বিয়ে না করে তবে এখান থেকে আমার মরদেহ যাবে।

এ বিষয়ে জানতে প্রেমিক বাপ্পি সরদারের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আ স ম আব্দুন নূর বলেন, দুই পক্ষের কারো কাছ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। লিখিত অভিযোগ দিলে ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে আমলে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

