মাছভর্তি পিকআপ খালে, উৎসব করে ধরলো এলাকাবাসী

প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরের নগরকান্দায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মাছ বোঝাই একটি পিকআপ মহাসড়কের পাশে খালের পানিতে পড়ে যায়। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয়রা মাছ ধরার উৎসবে মেতে ওঠেন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের যদুরদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

তবে মাছভর্তি পিকআপটিতে কী পরিমাণ মাছ ছিল এবং এ মাছ ব্যবসায়ীর নাম কী এসব বিষয়ে জানা যায়নি।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, পাবদা মাছ ভর্তি ওই গাড়িটি ফরিদপুর থেকে ভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। পথে বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে উল্টে মহাসড়কের পাশে খাদের পানিতে পড়ে যায়। ফলে পিকআপের সব মাছ পানিতে তলিয়ে যায় ও মাছ ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। শুক্রবার সকালে রেকার এনে পিকআপটি খাদের পানি থেকে তোলা হয়। মাছের খবর শুনে এলাকাবাসী মাছ ধরতে নেমে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা আকরাম হোসেন বলেন, মাছের খবর পেয়ে স্থানীয় ছাড়াও আশেপাশের গ্রামের লোকজন এলাকায় ছুটে আসে। পিকআপটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার পর এলাকাবাসী ওই খাদের পানিতে নেমে মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ওই এলাকার বাসিন্দা রহিমা বেগম বলেন, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এলাকার শিশু, নারী, যুবক, বৃদ্ধসহ সর্বস্তরের লোকজন খাদের পানিতে নেমে মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কে কত মাছ ধরতে পারেন তার প্রতিযোগিতা লেগে যায়। এতে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কেউ জাল নিয়ে এসেছেন, কেউবা মাছ ধরছেন গামছা দিয়ে, আবার কেউ কেউ হাত দিয়ে মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ওই এলাকার বাসিন্দা ফাতেমা বেগম বলেন, এক বালতি মাছ ধরেছি। মাছের পাশাপাশি দুর্ঘটনা কবলিত পিকআপের ভেঙ্গে পড়ে থাকা একটি হেড লাইটও খুঁজে পেয়েছি। কয়েক ঘণ্টায় প্রায় ১২ কেজির মতো ধরতে পেরেছি।

ভাঙ্গার হামেরদী ইউনিয়নের মহেশ্বর্দী গ্রাম থেকে মাছ ধরার দৃশ্য দেখতে আসা মাইনুদ্দীন শেখ জানান, সকাল থেকে তিনি মাছ ধরা দেখছেন। যা ধরা হচ্ছে সবই পাবদা মাছ। যারা মাছ ধরছেন কেউ খালি হাতে ফেরেননি। ১০-১৫ কেজি থেকে আধা মণ পর্যন্ত মাছ ধরতে পেরেছেন কেউ কেউ।

এ বিষয়ে কথা হলে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রকিবুজ্জামান বলেন, শুক্রবার ভোরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ফরিদপুরের নগরকান্দার ডাঙ্গি ইউনিয়নের যদুরদিয়ায় একটি মাছ ভর্তি পিকআপ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সড়কের পাশে খাদের পানিতে পড়ে যায়। এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

