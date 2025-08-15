  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে ঘুরতে এসে পানিতে ডুবে নিখোঁজ শিশু মাসুমের (০৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকালে হাওর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত শিশু সিলেটের শেখঘাট এলাকার কবির মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার সকালে সুনামগঞ্জের সৌন্দর্যময় পর্যটন স্পট টাঙ্গুয়ার হাওরে মা বাবার সঙ্গে ঘুরতে যায় মাসুম। এক পর্যায়ে পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয়। পরে তাহিরপুর থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে একটি ডুবরি দল দীর্ঘ চেষ্টা চালিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, হাওরে ঘুরতে এসে পানিতে পড়ে এক শিশু নিখোঁজ হয়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করে ওই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

